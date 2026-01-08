T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/427 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Haydarlar Köyü
ADA NO : 134
PARSEL NO : 10
YÜZÖLÇÜMÜ : 955,0 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : ZİYA PİROĞLU, HASAN PİROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/427 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 02.01.2026