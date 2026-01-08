T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/429 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Haydarlar Köyü

ADA NO : 134

PARSEL NO : 9

YÜZÖLÇÜMÜ : 2218,33 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : TUNCAY KÜÇÜKBOZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/429 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31.12.2025