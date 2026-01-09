T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/379 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çıban Köyü
ADA NO : 114
PARSEL NO : 16
YÜZÖLÇÜMÜ : 144,05 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hasan Karamahmutoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/379 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026
