T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/443 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Akçataş Köyü

ADA NO : 135

PARSEL NO : 8

YÜZÖLÇÜMÜ : 69,94 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Kamil Şabanoğlu, Zehni Şabanoğlu, Nebahat Karabacakoğlu

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/443 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026