T.C.KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/443 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Akçataş Köyü
ADA NO : 135
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 69,94 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Kamil Şabanoğlu, Zehni Şabanoğlu, Nebahat Karabacakoğlu
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/443 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026