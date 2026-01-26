T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/362 Esas

BULUNDUĞU YER: Çıban Köyü

ADA NO: 110

PARSEL NO: 7

YÜZÖLÇÜMÜ: 189,58 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: HATİCE TUTUCUOĞLU

SELMA HOTANOĞLU

MEHMET KARAMAHMUTOĞLU

MÜZEYYEN VEREN

SATI KARAMAHMUTOĞLU

SANİYE KARAMAHMUTOĞLU

İBRAHİM OSMANOĞLU

SEHER DEMİRCİOĞLU

AYŞE ÇATALOĞLU

SEBAHAT KARABACAK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/362 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026