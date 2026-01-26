T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/362 Esas
BULUNDUĞU YER: Çıban Köyü
ADA NO: 110
PARSEL NO: 7
YÜZÖLÇÜMÜ: 189,58 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: HATİCE TUTUCUOĞLU
SELMA HOTANOĞLU
MEHMET KARAMAHMUTOĞLU
MÜZEYYEN VEREN
SATI KARAMAHMUTOĞLU
SANİYE KARAMAHMUTOĞLU
İBRAHİM OSMANOĞLU
SEHER DEMİRCİOĞLU
AYŞE ÇATALOĞLU
SEBAHAT KARABACAK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/362 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.01.2026