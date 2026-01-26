T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/333 Esas
BULUNDUĞU YER : Akçataş köyü
ADA NO : 134
PARSEL NO : 8
YÜZÖLÇÜMÜ : 90,7 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : HİKMET CİVEKOĞLU
İZZET CİVEKOĞLU
LÜTFİYE CİVELEKOĞLU
LÜTFİYE KADIOĞLU
NECİBE KADIOĞLU
SADİYE CİVEKOĞLU
YAŞAR CİVEKOĞLU
ZİYA CİVEKOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TEDAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/333 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 05.12.2025