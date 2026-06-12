T.C. KASTAMONU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2026/127 Esas

Davacı İsa Yücel tarafından Osman Ahmetoğlu ve Nazım Yavan hakkında Kastamonu İcra Dairesinin 2017/2131, 2017/2559, 2017/4129 Esas sayılı dosyalarından borçlu olmadığının tespiti hususunda Menfi Tespit davası açılmakla, ilandan itibaren 2 hafta içinde HMK 126-129.maddesindeki şartları taşıyan cevap lahiyası ve ilk itirazlarınızı ibraz etmeniz, gerekli masrafı mahkememiz veznesine yatırmanız, cevap dilekçesi ibraz etmediğiniz takdirde HMK 128 Maddesi gereği davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.