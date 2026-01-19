T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/448 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Subaşı Köyü
ADA NO/PARSEL NO: 140 ada 13 parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AHMET SABRİ CEBECİ-12251579204 - 2- YUSUF HALİT CEBECİ-12242579596 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/448 Esas sayısında dava açılmıştır.
