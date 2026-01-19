T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/448 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Subaşı Köyü

ADA NO/PARSEL NO: 140 ada 13 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AHMET SABRİ CEBECİ-12251579204 - 2- YUSUF HALİT CEBECİ-12242579596 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/448 Esas sayısında dava açılmıştır.

