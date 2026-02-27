T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/389 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü
ADA NO : 220
PARSEL NO : 32
YÜZÖLÇÜMÜ : 253,5m2'lik irtifak alanı ve 8,89m2'lik direk yeri
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AHMET TEHMİTCİ-15581464936
2- HİKMET SAĞLIK-13460535524
3- SALİHA TEHMİTCİ-15578465090
4- SELAHİTTİN TEHMİTCİ-15611463984
5-ŞÜKRİYE TEHMİTCİ-54994154720
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/389 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026