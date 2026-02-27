Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/389 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, İhsangazi İlçesi, Hocahacip Köyü

ADA NO : 220

PARSEL NO : 32

YÜZÖLÇÜMÜ : 253,5m2'lik irtifak alanı ve 8,89m2'lik direk yeri

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- AHMET TEHMİTCİ-15581464936

2- HİKMET SAĞLIK-13460535524

3- SALİHA TEHMİTCİ-15578465090

4- SELAHİTTİN TEHMİTCİ-15611463984

5-ŞÜKRİYE TEHMİTCİ-54994154720

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/389 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.02.2026

#ilangovtr BASIN NO: ILN02410226