T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/18 Esas

DAVALI : CEMİLE GÜLEÇ'a Vesayeten SABRİ GÜLEÇ

Mahkememizde açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Kastamonu ili, Daday ilçesi, Dereköy103 ada 67 parsel sayılı taşınmaz için;

Kadastro teknik bilirkişi raporu sonucunda; Ekli krokide parselin dış sınırları kırmızı renkle gösterilen Muhdesat aidiyetine konu olan yapılar (A) harfi ile gösterilen Ahşap Ev, (A1) harfi ile gösterilen Sundurma, (A2) harfi ile gösterilen Basit Yapı, (B) harfi ile gösterilen Ahşap Ahır ve (C) harfi ile gösterilen Kümes” in taşınmaz üzerindeki konumları ilan ekindeki krokide gösterilmiştir.

İnşaat ve Ziraat bilirkişi raporu sonucunda; Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan yapıların dava tarihindeki dava konusu muhdesatların toplam değerinin 338.291,55-TL olduğu, davacı tarafa ve davalı tarafa düşen hisse bedellerinin ise hesaplandığı, Cemile Çelik'in hisse değerinin 112.763,85-TL olduğu, Fahri Kölenin hissesi ise 225.527,70-TL olduğu rapor edilmiştir.

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.