T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/331 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Yaka Köyü

ADA NO : 211

PARSEL NO : 29

YÜZÖLÇÜMÜ : 154,25m2'lik irtifak alanı

MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- HASAN BEYGİRLİOGLU-50446306952 -

2- MEHMET EMİN BEYGİRLİOGLU-50458306506 -

3- NAZIM BEYGİRLİOGLU-50449306898 -

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/331 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026