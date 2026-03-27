T.C.KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2025/331 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu ili, Merkez İlçesi, Yaka Köyü
ADA NO : 211
PARSEL NO : 29
YÜZÖLÇÜMÜ : 154,25m2'lik irtifak alanı
MALİKİN ADI VE SOYADI: 1- HASAN BEYGİRLİOGLU-50446306952 -
2- MEHMET EMİN BEYGİRLİOGLU-50458306506 -
3- NAZIM BEYGİRLİOGLU-50449306898 -
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/331 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09.01.2026