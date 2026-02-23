T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/44 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü
ADA NO: 177
PARSEL NO: 2
YÜZÖLÇÜMÜ: 56.97 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet İhsan YÜZÜCÜ, Mehmet YÜZÜCÜ, Yaşar CABACIOĞLU, Yılmaz CABACIOĞLU, Nimet CABACIOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/44 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026