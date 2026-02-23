T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/44 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü

ADA NO: 177

PARSEL NO: 2

YÜZÖLÇÜMÜ: 56.97 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI: Ahmet İhsan YÜZÜCÜ, Mehmet YÜZÜCÜ, Yaşar CABACIOĞLU, Yılmaz CABACIOĞLU, Nimet CABACIOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/44 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026