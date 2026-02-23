T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/34 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü

ADA NO : 145

PARSEL NO : 2

YÜZÖLÇÜMÜ : 387.22 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Necati CİNMEHMETOĞLU, Hüsnü CİNMEHMETOĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/34 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026