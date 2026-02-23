T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/34 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü
ADA NO : 145
PARSEL NO : 2
YÜZÖLÇÜMÜ : 387.22 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Necati CİNMEHMETOĞLU, Hüsnü CİNMEHMETOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/34 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026