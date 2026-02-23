T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2026/49 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü
ADA NO : 130
PARSEL NO : 19
YÜZÖLÇÜMÜ : 51.40 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Numan YÜZİCİ, Şerife KÜÇÜK, Ali Osman ADALI, Sema YÜZİCİ, Ayten YÜZİCİ, Arzu YÜZİCİ, İbrahim YÜZİCİ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/49 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026