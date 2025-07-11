T.C. KAYNARCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/274 Esas

Konu: Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda kimliği yazılı gaipliği istenen FAZLI KIRDAROĞLU hakkında bilgisi ve görgüsü bulunan kişilerin kimselerin, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2024/274 Esas sayılı dosyasına bildirmesi, bu süre içinde gaipliği istenen meydana çıkmaz veya kendilerinden haber alınmaz ise mahkemece gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur 09/09/2024

GAİP

T.C. KİMLİK NO: 29939306540

ADI SOYADI: FAZLI KIRDAROĞLU

BABA ADI: HÜSEYİN

ANA ADI: HANİFE

DOĞUM TARİHİ: 01/01/1955

DOĞUM YERİ: KAYNARCA

İKAMETGAH ADRESİ: Birlik Mah. 4011 Sk. No:1 Kaynarca/ SAKARYA