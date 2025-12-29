T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.65271797-2024/374-Ceza Dava Dosyası 25.12.2025

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmesuçundan Mahkememizin 10/12/2024 tarih ve 2024/374esas 2024/1258 kararsayılı kararıyla sanık SADIK ELBASAN hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.