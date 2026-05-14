T.C. KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2025/406

Mahkememiz dava dosyasında Davacı Ali Erhan Kulaçlı tarafından Davalılar S.S. Beyazıt Kent Konut Yapı Kooperatifi ve Deniz Alaş aleyhine açılan davacının kooperatife üye olmadığının tespiti davasında dava dilekçesinde özetle; Davacının Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki 2024/991 esas sayılı dosyasının başından itibaren kooperatife herhangi bir yolla üye olmadığını ve kooperatife borcunun bulunmadığını savunduğunu, alacak davasındaki davacı kooperatif ise davacının üyeliğinin , davalı Deniz Alaş isimli şahıstan bir devir sözleşmesi ile devralındığını iddia ettiğini, davacının iş bu devir sözleşmesini imzalamadığını, Deniz Alaş adına olan kayıtların davalı kooperatif nezdinde bulunduğunu belirterek dava konusu edilen ve davacının kooperatif üyeliğini davalı Deniz Alaş'tan devralındığı iddia edilen 27/06/2006 tarihli belge altındaki imzanın davacıya ait olmadığının(sahte olduğu) tespitine, bu tespite bağlı olarak söz konusu üyelik devir işleminin ve buna dayanak teşkil eden belgenin hükümsüzlüğüne ve iptaline, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini dava ve talep etmiştir. Mahkememiz dosyasında davalı Deniz Alaş adına davacı vekilinin tarafından belirtilen adrese tebligat çıkarılmış, Muhatap gösterilen adreste tanınmıyor olması nedeniyle tebligatın iade edildiği, davalı kooperatife davacıya üyelik devri yaptığı bildirilen Deniz Alaş'ın açık kimlik bilgileri ve adres bilgilerinin tespiti için beyanda bulunmak üzere süre verildiği, ancak yazıya cevap verilmediği, ilgilinin adresinin tespiti içindosyanın bilirkişiye tevdii edildiği, ancak bilirkişi tarafından Deniz Alaş'a yönelik herhangi bir kimlik bilgisi ve adresinin tespiti yapılamadığından; davalı Deniz Alaş'a ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.HMK' nun 317/2 maddesi gereğince dava dilekçesine karşı iki haftalık kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, kesin süre içerisinde cevap dilekçesi vermemeniz halinde HMK' nun 128/1. Maddesi gereğince davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar(ret) etmiş sayılacağınız ve HMK'nın 318. maddesi gereğince deliliniz olan belgeleri cevap dilekçenize ekleyerek sunmanız, başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz, ön inceleme duruşmasına kadar sunulmayan delil ve belgelerin ön inceleme duruşmasından sonra ibraz edilemeyeceği hususu ile işbu dava dosyasının ön inceleme duruşmasının 16/07/2026 günü saat 09:35'e bırakıldığı hususu dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 21/04/2026