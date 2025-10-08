T.C. KAYSERİ 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/159 Esas 30.09.2025

BASIN İLAN KURUMU

İLANMahkememizin 07/11/2024 tarihli gerekçeli kararında davanın reddine karar verilmiş, bu karar Kayseri Bam 7. Hukuk Dairesi'nin 02/05/2025 tarih ve 2025/309 esas 2025/610 karar sayılı ilamıyla kaldırılmış ve Mahkememizin 2025/159 esasını aldığı, davalı Of doğanaylar İnş. Taah. Tur. Petrol Mob. Nak. Mermer İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.'nin Kayabaşı Mah. Fevzipaşa Sk. No: 20 Haymana/Ankara adresine TK 35.maddesine göre çıkarılan tebligatın iade döndüğü ve yapılan tüm araştırmalara rağmen söz konusu şirket bulunamadığından, Kayseri Bam 7. Hukuk Dairesi'nin kaldırma ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; duruşmanın bırakıldığı 27/11/2025 tarih saat 10:20'ye mahkememizde hazır bulunmanız yada kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususu ve Kayseri Bam 7. Hukuk Dairesinin kaldırma ilamı ile duruşma gün ve saati tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.