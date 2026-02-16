T.C. KAYSERİ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. KAYSERİ 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/1261

KARAR NO: 2026/1

Yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızda Mahmoudoğlu 2003 ŞamDoğumlu Sanık HALİD EL HALİD hakkında yapılan yargılama neticesinde mahkememizin 06/01/2026 tarihli ilamı ile Hırsızlık suçundan TCK. nun 142/2-h, 62 md. gereğince 4 YIL 2 AY hapis cezası cezalandırılmasına ve 5237 S.TCK. 53/1-2-3 madde ve fıkralarının tatbikine karar verilmiş olup, tebliğe elverişli adresi tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN TİRAJI 50.000 ÜSTÜ OLAN BİR GAZETEDE VE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkeme katibine beyanla Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna başvurabileceği İstinaf yasal yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.