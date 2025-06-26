T.C.

KAYSERİ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/129 Esas 22.05.2025

İLAN

Kayseri 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/129 Esas sayılı dosyasıkapsamında Davacılar , Ertuğrul GENEL ve diğerleri ileMirasçılar Mehmet MUTLU ve Semra SÜĞÜT ile dahili davalı Şevket YÜCEL ve diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesinin İptali davası açıldığı, Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016/1213 Esas 2016/2103 Karar sayılı veraset ilamının iptaline karar verildiği, 1949 doğumlu Mehmet MUTLU, 1974 doğumlu Şevket YÜCEL ve 1974 doğumlu Semra SÜĞÜT'e tüm aramalara rağmen gerekçeli karar evrakının tebliğinin yapılamadığı görülmüş olmakla gerekçeli karar evrakının adı geçenlere ilanen tebliğine karar verilmiş olup, gerekçeli karar tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.