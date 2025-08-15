T.C. KAYSERİ 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAYSERİ 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/1015



Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin 2024/1015 Esas ve 2025/340 Karar sayılı kararıyla sanık Şerife GAYE KAYAhakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen sanığın adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir. 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince gerekçeli kararın İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 05.08.2025