T.C. KAYSERİ 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAYSERİ 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/291



Birden fazla kişi ile tehditsuçundan Mahkememizin2024/291 Esas ve 2025/519 Karar sayılı kararıyla sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, tüm aramalara rağmen müşteki Ülkü Gül Demir'in adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla, müşteki Ülkü Gül Demir'e tebligatın gazete yolu ile ilanen yapılmasına karar verilmiştir.

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince gerekçeli kararın İlanen Tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.05/08/2025