T.C. KAYSERİ 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/655

KARAR NO : 2026/98

Davacı TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ tarafından davalılar Uğur Yılmaz ve Uğur Yılmaz Bilgisayar Elk. Güv. Sis. Tel. İl. Tic. Ltd. Şti. aleyhine mahkememizde açılan Bankalarca Kullandırılan Ticari Kredilerden Ve Ticari Kredili Mevduatlardan Kaynaklanan Davalar (İtirazın İptali) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenler ile;

1-DAVANIN KISMEN KABUL KISMEN REDDİNE, Kayseri Banka Alacakları İcra Dairesi'nin 2023/1250Esas sayılı dosyasında; Davalıların yapmış olduğu, itirazın kısmen iptali ile; 159.885,09-TL asıl alacak, 8.401,75-TL işlemiş faiz, 420,09-TL BSMV ve 1.207,79-TL ihtarname masrafı olmak üzere toplam 169.914,71-TL nakit alacağa ilişkin itirazının iptaline ( asıl alacak tutarına takip tarihinden itibaren % 42,00 oranında yıllık faiz uygulanmasına,)

2-İtirazın iptali ile takibin devamına karar verilen 169.914,71-TLalacağın %20'sioranında (33.982,94-TL) icra inkar tazminatının İİK madde 67 uyarınca davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

3-Davacının davalılar yönünden depo talebinin kabulüyle, davacı bankaya iade edilmemiş çek yapraklarından ve teminat mektuplarından kaynaklanan 46.800,00-TL gayrinakdi çek bedelinin davacı banka nezdinde açılacak faiz getirmeyen bir hesapta davalılar tarafından depo edilmek üzere tahsiline imkan verecek şekilde takibin devamına,

3-Depo talebi yönünden alınması gereken 732,00-TL maktu karar ve ilam harcının dava başında yatırılan 2.998,58-TL'den mahsubuna,

4-Alınması gereken 11.606,87-TL karar ve ilam harcından, mahsup sonrası kalan 2.266,58-TL peşin harçtan mahsubu ile bakiye 9.340,29-TL karar ve ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak Hazine' ye gelir kaydına,

5-Davacı tarafça yatırılan 2.998,58-TL peşin harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

6-Davacı tarafça yargılama boyunca yapılan; ilk dava açma gideri 308,25-TL, posta ve tebligat masrafı 24.503,75-TL, bilirkişi ücreti 8.000,000-TL olmak üzere toplam 32.812,00-TL yargılama giderinin davanın kabul red oranına göre belirlenen 31.752,15-TL'sinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, bakiyesinin davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca hesap ve taktir olunan 45.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8-Depo talebi yönünden davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. 13/1. Maddesi uyarınca 45.000,00-TL maktu vekalet ücreti takdirine, takdir edilen vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,

9-6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A-11-13. maddesi uyarınca ve Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Tarife hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen 3.120,00-TL arabuluculuk ücretinin (yargılama gideri) davanın kabul red oranına göre göre 100,78-TL'sinin davacıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydına,

10-6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 18/A-11-13. maddesi uyarınca ve Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği Tarife hükümleri uyarınca Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen 3.120,00-TL arabuluculuk ücretinin (yargılama gideri) davanın kabul red oranına göre göre 3.019,22-TL'sinin davalıdan alınarak Hazine'ye gelir kaydına,

11-Davacı tarafından yatırılan gider avansından yargılama sırasında yapılan masraflar ile karar tebliğ giderlerinden geriye kalan avansın karar kesinleştiğindedavacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.29/01/2026

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24/02/2026