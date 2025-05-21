T.C.

KAYSERİ

2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Dosya No : 2024/521 Esas

GEREKÇELİ KARAR İLANI

Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/521 Esas sayılı dosyasında tüm aramalara rağmen davacı Baki KARADUMAN'ın adresi tespit edilemediğinden Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince adı geçene ilanen tebligat yapılmasına kararverilmiş olup; Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2024/521 Esas sayılı dosyasında; davacının dava dilekçesinde, Kayseri Banka Alacakları İcra Müdürlüğünün 2024/13098 Esas sayılı dosyasında 15/10/2024 tarihinde yapılan ihalenin Adalet Bakanlığı Genelgesine uygun yapılmadığını belirterek ihalenin feshine karar verilmesini talep ettiği, ihalenin feshi davasını 7343 Sayılı Kanunun 27/5.maddesi gereği satış isteyen alacaklı, borçlu, resmi sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahipleri dışında kalan kişilerin açması halinde teminat yatırılmasının gerektiği, yine İİK'nin 7343 Sayılı Kanunun 27.maddesi ile değişik 134.maddesine göre ihalenin feshi talebinde 30.11.2021 tarihinden sonra, kanunda belirtilen istisnai taraflar dışında kalan gerçek ya da tüzel kişiler tarafından yapılması halinde ihale bedeli üzerinden nispi harcın alınacağı, yatırılması gereken harçların noksan yatırılmaları halinde Harçlar Kanununun 30.maddesinde belirtilen usul ile gerekli harcın tamamlattırılacağı, teminatın HMK'nin 114/2.maddesi kapsamında dava şartı olduğu, dava açılırken yatırılmayan teminatın tamamlanması için davacıya HMK'nin 115.maddesinde belirtilen dava şartlarının tamamlanmasına ilişkin usule güre süre verileceği, yargı harçlarının ise 492 SayılıHarçlar Kanununda düzenlendiği, belirtilen harçların HMK'nin 114. maddesinde belirtilen dava şartlarından olmadığı, bu nedenle harcın ikmal edilmemesi halinde 492 Sayılı Harçlar Kanununun 30. maddesi ve HMK'nin 150. maddesi uyarınca işlem tesis edileceği, diğer bir ifadeyle nispi harcın süresi içerisinde tamamlanmaması halinde 492 Sayılı Harçlar Kanununun 30. maddesi delaletiyle HMK'nin 150. maddesi uyarınca dava dosyasının işlemden kaldırılacağı, yasal sürede harç ikmal edilip dosya yenilenmez ise davanın açılmamış sayılacağı (Bkz. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2024/754 Esas, 2024/1607 Karar, 2024/1089 Esas, 2024/1922 Karar, 2024/225 Esas, 2024/2333 Karar), somut olayda; davacının satış isteyen alacaklı, borçlu, resmi sicilde kayıtlı ilgililer ile sınırlı ayni hak sahiplerinden olmadığı, bu nedenle davacının nispi harç ve teminat yatırma zorunluluğunun bulunduğu,tensip zaptının 6 ve 7 no'lu ara kararında davacının yatırması gereken nispi harç ile teminat miktarının belirtildiği, yine ilgili kararlarda harcın ikmal edilmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, teminatın tamamlanmaması halinde ise davanın usulden reddine karar verileceğinin vurgulandığı, davacının 23/10/2024 tarihli tensip zaptını 24/10/2024 tarihinde, Uyap Vatandaş Portal uygulamasından okuduğu, bu tarih itibariyle davacının yatırması gereken harç ve teminattan haberdar olduğu, bu durumun uyap evrak işlem kütüğü bilgilerinden anlaşıldığı (Bkz. Yargıtay 12. HD. 2023/5318 Esas, 2023/7706 Karar, 2022/13421 Esas, 2023/5492 Karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 2022/1385 Esas, 2022/1563 Karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi, 5. Hukuk Dairesinin 2024/243 Esas, 2024/223 Karar), kaldı ki davacının mahkememiz ve farklı pek çok mahkemede, icra dosyasında taraf sıfatı bulunmaksızın ve ihalelere pey sürmeksizin, şablon dilekçe ile ihalenin feshi davası açtığı, davalı alacaklı ile bir kısım ihale alıcılarından davadan feragat karşılığından maddi menfaat temin etmeye çalıştığı (para istediği), bu hususun ihale alıcılarının beyanı ve dosya içerikleri ile sabit olduğu, buna ilişkin olarak davacıya yönelik pek çok soruşturmanın sürdüğü (ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak), böylece davacının yatırması gereken nispi harçtan ve teminattan haberdar olduğu, ancak davacı tarafça nispi harç ve teminatın yatırılmadığı, bu nedenle dosyanın 26/11/2024 tarihinde Harçlar Kanunu 27, 30. ve 32. maddeleri delaletiyle HMK'nin 150.maddesi uyarınca harcın ikmal edilip yenileninceye kadar işlemden kaldırıldığı, dosyanın işlemden kaldırılma tarihinden itibaren 3 aylık yasal süre içinde yenilenmediği anlaşıldığından HMK'nin 150. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına, peşin harcın mahsubu ile bakiye 187,80 TL'nin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına, davacının yapmış olduğu yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına, suçüstü ödeneğinden karşılandığı anlaşılan 175,00 TL tebligat giderinin davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,Davalı T. İş Bankası A.Ş. kendini bir vekille temsil ettirdiğinden AAÜT'ye göre 12.000 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı T. İş Bankası A.Ş.'ye verilmesine, kullanılmayarak artan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde davacıya iadesine, Karardan bir suretin ilgili icra müdürlüğüne gönderilmesine, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın davacıya, davalı T. İş Bankası A.Ş. vekiline, davalılar Ferhat KAPLAN ve Elta Teknoloji Elektrik Elektronik Fiber Sistemleri Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketine tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde KayseriBölge Adliye Mahkemesi nezninde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmekle;Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 28/02/2025 tarih ve 2024/521 Esas, 2025/211 Karar sayılı gerekçeli kararı ilanen tebliğ olunur.