T.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C. KAYSERİ GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/93 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/93 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kayseri İl, Kocasinan İlçe, Pervane Mahalle, 7258 Ada, 6 Parsel, A Blok 13. Kat 52 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı, mesken nitelikli, borçlu adına tam (1/1) hisse ile kayıtlı taşınmaz satışa konu edilecektir.
Adresi: Yakut Mahallesi, Ümran Sokak, Ödül Nirvana Apartmanı, No:1, K:13, D:52 Kocasinan / KAYSERİ
Yüzölçümü: 8.305,79 m2
Arsa Payı: 3283392600/250917915900
İmar Durumu: 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında, Konut Alanında kalmakta olup, ayrık nizam, E:1.60, hmaks: Serbest, olacak şekilde yapılaşma şartlarına sahiptir.
Kıymeti: 5.500.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 10:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:55
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:55 / Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2026 - 10:55
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.