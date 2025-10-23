T.C. KAYSERİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KAYSERİ SULH HUKUK MAHKEMELERİ'NDEN SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı: 2023/201 Ort. Gid. Satış

Konu: İLANEN TEBLİĞ

Mahkememiz Satış Müdürlüğünce satış işlemleri yürütülen Kayseri İli, Melikgaziİlçesi, Tacettinveli Mahallesi, 5025 ada 3 parselde kayıtlı 2.183,91m2 yüz ölçümlü ve arsa niteliğindeki taşınmaz maliklerinden olan bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresi tespit edilemeyen, Mahkememiz Satış Müdürlüğü dosyasında Duran ve Latife kızı, 17/05/1972 d.lu, 26702111066 T.C.li hissedar HÜLYA YÜKSEL 'E ilanın tebligat yapılmasına karar verildiğinden, yukarıda bilgileri yazılı bulunan taşınmazların 1. Açık Artırma ihale gününün;

1-Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettinveli Mahallesi, 5025 ada 3 parselde kayıtlı 2.183,91m2yüz ölçümlü ve arsa niteliğindeki taşınmazın başlangıç tarihi olan 05/01/2026saat 13:30 ve bitiş tarihi olan 12/01/2026 saat 13:30'da açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalından (esatis.uyap.gov.tr) ihale yapılacağı,

Yapılacak olan 1. Açık Artırma ihale gününde taşınmazın alıcısı çıkmaması durumunda 2. Açık Artırma ihale gününün;

1-Kayseri İli, Melikgaziİlçesi, Tacettinveli Mahallesi, 5025 ada 3 parselde kayıtlı 2.183,91m2 yüz ölçümlü ve arsa niteliğindeki taşınmazın başlangıç tarihi olan 05/02/2026 saat 13:30 ve bitiş tarihi olan 12/02/2026 saat 13:30'da açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalından (esatis.uyap.gov.tr) ihale yapılacağı, iş bu ilanın yayınından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 21/10/2025