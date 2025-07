T.C. KAYSERİ VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAZBUT VAKIFLAR

Asgari Şartlar (30.06.2025 tarih ve 399/382 sayılı Vakıflar Meclisi kararında belirtilen)

Kırşehir İli, Merkez İlçesi, Karalar Köyü, 111 Ada, 135 Parsel 36.470,49 sahalı taşınmazın 10.146,30 m2 lik kısmına ait 30.06.2025 tarih ve 399/382 sayılı Vakıflar Meclisi kararında belirtilen, 1- Kira süresinin; yer teslimi tarihinden itibaren 3 yılı inşaat süresi olmak üzere toplam 35 yıl olması, 2- Kira bedellerinin yer teslimi tarihinden itibaren; -İlk yıl aylık; 5.000,00.TL (BeşbinTürkLirası) olması, 2. ve 3. yıl aylık, önceki yılın kirası + bir önceki yılın TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılarak belirlenmesi, 4. yıl (İşletme süresinin ilk yılında) aylık kirasının 40.000,00 TL+ önceki 3 yılın TÜFE (oniki aylık ortalara göre değişim oranı) artışı olması, 5. yıldan 35. yılın sonuna kadar aylık kira bedellerinin her yıl bir önceki yılın TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında artırılarak belirlenmesi, 3- Sözleşme tarihinden itibaren inşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, 4- Yüklenicisi tarafından vakıf taşınmaz ve inşaat üzerine hiçbir suretle haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülüklerin konulmaması, 5- Sözleşme imzalandıktan sonra, yüklenicinin talebi, İdarenin ve ilgili diğer kurum/kuruluşların uygun görmesi kaydıyla ihale konusu işte imar planı değişikliğine bağlı olarak ya da mevcut imar durumu ve varsa diğer koşulların elverdiği ölçüde proje ve/veya fonksiyon değişikliği yapılması halinde, yeniden değerlendirme yapılması ve aylık kira gelirinin yeniden belirlenmesi, belirlenecek yeni bedelin ihalede belirlenen kira bedelinin altına düşürülmemesi, söz konusu ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrede bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin de ilgili parametredeki artış oranında arttırılması, zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değişiklik olması halinde ise, sözleşmeye esas kira bedellerinde bir değişiklik yapılmaması, ancak söz konusu azalmanın, toplam parametre miktarının %25'i veya daha yüksek bir oranda olması durumunda, tarafların karşılıklı anlaşmak suretiyle sözleşmeyi sonlandırabilmesi, 6- Taşınmaz üzerine gerekli avan ve uygulama projelerinin hazırlatılması, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan tesislerin inşaatı ve kullanımı için gerekli tüm izinlerin alınması, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her türlü masrafın karşılanması, işin tüm finansmanının sağlanarak inşaatın fiilen gerçekleştirilmesi ve tesislerin işletmeye açılmasına ilişkin tüm yükümlülüklerin yükleniciye ait olması, 7- 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre İnşaat ruhsatı alınabilmesi için İdaremize ait parselden terk edilmesi gereken kısım var ise, istikamet rölövesinde gösterilmesi halinde bedelsiz olarak terk edilmesi, ancak terk oranının (% 45) in üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kısmın bedelinin hesaplanarak yükleniciden tahsil edilmesi. 8- Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kayıtların kaldırılması, ifraz, tevhit, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, yapılacak inşaat ile ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (onay, izin, ruhsat vb.) alınması, yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması, 9- Kaynağı İdaremize ait olan ve 111 ada 136 parsel numaralı taşınmazda bulunan jeotermal suyun kullanım hakkının, İdaremizin uygun göreceği diğer kiracılara da verilebilmesi şartıyla yükleniciye verilmesi şartlarıyla, “Termal Turizm Tesisi” fonksiyonunda kullanılmak üzere 35 yıl süre ile yapım veya onarım karşılığı kiralanması.