T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/459 Esas

Davacı, RECEP YILMAZ ile Davalılar, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI, İZMİR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI (İZMİR), MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Kamberler Mahallesi, 109 Ada 19 Parselin batısında, 109 Ada 19 Parsel ile 109 Ada 49 Parsel sayılı taşınmazlar arasında yer alan takribi 1.200 m²'lik kısmın davacı Recep Yılmaz tarafından nizasız ve fasılasız olarak 20 yılı aşkın zamandan beri malik sıfatı ile zilyetliğinde bulundurulduğu iddiası ile taşınmazın davacı adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5. Maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.16/10/2025