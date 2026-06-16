T.C. KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR KEMALPAŞA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO: 2024/523 Esas

Davacı, SEVİL TÜRKECAN ileDavalı , İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI, KEMALPAŞA MAL MÜDÜRLÜĞÜ, KEMALPAŞA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu; İzmir ili Kemalpaşa ilçesi Dereköy Mahallesi 108 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bitişiğindeki, batı orman, güneyi orman, kuzeyi davacının tapulu taşınmazı 108 ada 1 parsel sayılı taşınmaz olan, doğusu orman olan (takribi 13-14 dönüm) dava konusu alanın davacı Sevil Türkecan tarafından 50 yılı aşkındır malik sıfatıyla nizasız ve fasılasız tarım arazisi olarak kullanıldığı iddiası ile taşınmazın, davacılar adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.