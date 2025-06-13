T.C.

KEMALPAŞA

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANI

DOSYA NO: 2024/323 Esas

Davacı Fuat Şahin ile Davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kemalpaşa Belediye Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Davaya konu yer İzmir ili, Kemalpaşa İlçesi, Kamberler Mahallesi, 132 ada 1parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde bulunan ve mahkememizce alınan 04/04/2025 düzenleme tarihli bilirkişi raporu ekindeki krokide A harfi ile gösterilen 703,02 m² yüz ölçümündeki taşınmazı davacı Fuat Şahin'in satın aldığı, 20 yılı aşkın süredir 20 yılı aşkın zamandan beri nizasız ve fasılasız olarak malik sıfatı ile zilyet olup devamlı ziraat yaptığı iddiası ile taşınmazın davacı Fuat Şahin adına tescili talep olunmuş olup; TMK'nun 713/5 maddesi uyarınca tescil talebine varsa itirazı olanların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize bildirmeleri hususu ilanen tebliğ olunur.08/05/2025