T.C. KEMALPAŞA İCRA DAİRESİ

2025/709 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/709 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İzmir İl, Kemalpaşa İlçe, Tapu kaydında taşınmaz; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi,

Bahçeler Mevkii, 152,61 malanlı ve arsa nitelikli 92 ada 21 parseldir.

İmar Durumu; Kemalpaşa Belediyesinden edinilen bilgide, İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 92 ada 21 parselin; 1/1000 ölçekli, Kemalpaşa İlçesi İlave ve Revizyon Planında Kentsel ve Bölgesel İş Merkezleri alanında kaldığı, Yapılaşma Koşulu; Bitişik Nizam 4 kat olduğu öğrenilmiştir. Mahallinde yapılan incelemede; İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 92 ada 21 parselin üzerinde yapı bulunmadığı ve boş arsa özelliğinde olduğu görülmüştür. Parsel üzerinde 1 adet çam ve palmiye ağacı bulunmaktadır. Söz konusu 92 ada 21 parsel, Kemalpaşa İlçesi yerleşiminin merkezi konumunda olan bölgede bulunmakta olup, 161 Sokağa cephelidir. Parsel toplu taşıma güzergahı olan ve ticaretin teşekkül ettiği Atatürk Bulvarına 40 m mesafede bulunmaktadır. Yine parselin cephe aldığı 161 sokakta ticaretin teşekkül ettiği sokak şeklinde olup, sokak boyunca yapılan inşaatların zemin katları dükkan olarak yapılmıştır. Parsel Merkez Cumhuriyet İlkokuluna ve Hükümet Konağına yaklaşık 60 m, Atatürk İlk ve Ortaokuluna 150 m mesafede olup, çarşıya, pazara yakın konumdadır. Yine parsel yol, su, elektrik, kanalizasyon, çöp, doğalgaz, toplu taşıma gibi belediye ve kamu hizmetlerinden faydalanabilir özelliktedir.

Adresi: Mehmet Akif Ersoy Mah. 92 Ada 21 Parsel Bayraklı / İZMİR

Yüzölçümü: 152,61 m2

Kıymeti: 7.401.585,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2026 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2026 - 10:13

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2026 - 10:13 / Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 10:13

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.