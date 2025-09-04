T.C. KEMER 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2024/251 Esas

DAVALI: MERDAN AĞAÇ

Davacı Alev AĞAÇ tarafından davalı Merdan AĞAÇ aleyhinize açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan yargılamasında;

Verilen karar uyarınca; Davalı Merdan AĞAÇ adresi meçhul olduğundan ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle, davacı" Davalı ile 07/11/2011 tarihinde Fransa Cumhuriyeti Strasbourg mahkemesi kararı ile boşandıklarını ve kararın kesinleştiğini, işbu kararın tanıma ve tenfiz olmadıkça Türk Hukuku yönünden anlam taşımadığından açmış oldukları davanın kabulüne karar verilmesini, boşanma hükmünün tanınmasını talep ve dava ettiğinden, davalının Ön İnceleme duruşma günü olan 06/11/2025 günü saat:11.35'de duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde HMK.nun 231/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ön inceleme tensip zaptı, tensip zaptı, duruşma zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.