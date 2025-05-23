T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.51013331-2025/234-Ceza Dava Dosyası 20.05.2025

İ L A N

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/234 esas sayılı dosyasına ait tensip zaptı, iddianame ve yargıtay ilamının;

1-Ahmad ve Rahma oğlu 10/02/1984 Aleppo doğumlu sanık HUSSEIN ALMARI hakkında;

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan düzenlenen yargıtay ilamı, iddianame ve tensip zaptının; yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince; yargıtay ilamı, iddianame ve tensip zaptının TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE, 3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince tebliğ olunur.