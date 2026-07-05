T.C.KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KİLİS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : .51013331-2025/351-Ceza Dava Dosyası

Kilis 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 12.06.2026 tarih ve 2025/351 esas, 2026/386 karar sayılı gerekçeli kararı ile; Abdulnasır ve Sapha oğlu, 25/01/2005 HALEP doğumlu sanık ABDULLAH EL SEMİR hakkında; Mala Zarar Verme suçundan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, takdiren sanığın kişiliği ve sosyal durumu dikkate alınarak her hangi bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına, CMK'nın 231/10-11 maddeleri gereğince sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verileceği, aksi halde mahkememizce hükmün açıklanacağı hususlarının sanığa ihtarına kararı verildiği, verilen kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmensanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanun'unun 31 maddesi gereğince takip edilen iki hafta yasal süre içerisinde usulen İSTİNAF olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 02.07.2026