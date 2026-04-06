T.C. KİLİS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KİLİS 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.83320691-2024/464-Ceza Dava Dosyası 02.04.2026

Kilis 5.Asliye Ceza Mahkemesinin 26.02.2026 Tarih ve 2024/464 Esas, 2026/71 Karar sayılı gerekçeli kararı ile; SANIK : CUMA ELCESİM, Muhammed ve Mune oğlu, 01/01/2001 HALEP doğumlu, hakkında;"5607 Sayılı Yasaya Muhalefet " Suçundan sonuç olarak 10 Ay Hapis Cezasının Adli Para Cezasına çevrildiği karşılığı 6000 TL Adli Para Cezasıve 1Gün Adli Para Cezası Karşılığı 20 TL ile Cezalandırılmasına karar verildiği, Gerekçeli Kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanığa tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.