T.C. KİLİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KİLİS 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.38888161-2024/318-Ceza Dava Dosyası 22.06.2026

Konu : İlanİ L A N

Kilis 6.Asliye Ceza Mahkemesinin 14/05/2026 Tarih ve 2024/318 Esas, 2026/220 Karar sayılı gerekçeli kararı ile;

1-Sanık ABDO AL MOHAMAD'ın hakkında;"Göçmen Kaçakçılığı" Suçundan sonuç olarak 2 YIL 11 AY HAPİS ve 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI karşılığı olan 19.420,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

B)1-Sanık AHMAD ALALI ALHUSSEIN'ın hakkında;"Göçmen Kaçakçılığı" Suçundan sonuç olarak 2 YIL 11 AY HAPİS ve 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI karşılığı olan 19.420,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

C)1-Sanık AHMAD NOUR AL HUSEIN'in hakkında;"Göçmen Kaçakçılığı" Suçundan sonuç olarak 2 YIL 11 AY HAPİS ve 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI karşılığı olan 19.420,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

D)1-Sanık EYMEN ELALİ'nin hakkında;"Göçmen Kaçakçılığı" Suçundan sonuç olarak 2 YIL 11 AY HAPİS ve 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI karşılığı olan 19.420,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

E)1-Sanık HASAN HASAN'ın hakkında;"Göçmen Kaçakçılığı" Suçundan sonuç olarak 2 YIL 11 AY HAPİS ve 971 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI karşılığı olan 19.420,00TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği,

Gerekçeli kararın yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen sanıklara tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.

2-7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 (iki) haftalık yasal süre içerisinde usulüne uygun olarak istinaf/temyiz edilmediği takdirde dosyanın bu haliyle kesinleşeceği tebliğ olunur.