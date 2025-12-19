T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Yayınlanma 19.12.2025 00:01:00
T.C. KIRIKHAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER:
Mahkememizin 2025/211 Esas sayılıdosyasında Hatay ili, Kırıkhan İlçesi, Mahmutlu Mah., 3308 parsel
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin yukarıda esas numaralı yazılı dosyasında dava açmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.15/12/2025
#ilangovtr BASIN NO: ILN02363750