T.C. KIRIKKALE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2016/430

Karar No: 2021/180 Mahkememizin 23/03/2021 gün 2016/430 esas 2021/180 karar sayılı ilamı ile, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan sanık Abdulşafi Ahmedi hakkında, olağanüstü zaman aşımı gerçekleşmiş bulunduğundan davanın CMK'nın 223/8. maddesi gereğince düşmesine karar verilmiş ve sanığın adresi meçhul olduğundan hüküm sanığa tebliğ edilememiş olup ayrıntısı belirtilen kararın ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren iki hafta sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağının ve tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zabıt kâtibine bulunulacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ve bu tutanağın hâkime onaylattırılması suretiyle istinaf yoluna başvurulabileceğinin ihtarına karar verilmiştir. 06/10/2025