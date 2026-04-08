T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KIRIKKALE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1347 Esas

KARAR NO : 2026/49

DAVALI: Müslüm İNER: Kırıkkale ili, Keskin ilçesi, Göçbeyli köyü, 4 hande nüfusa kayıtlı, Muharrem ve Makbule'den olma 01/01/1954 doğumlu, TC: 61*******92

Sayın Müslüm İNER

1- Davanın KABULÜ ile,

Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, Alaaddin Mahallesi, 613 Ada 28 Parsel sayılı taşınmazın taksimi mümkün olmadığı tespit edilmekle üzerindeki hak ve mükellefiyetler baki kalmak kaydıyla ortaklığın genel açık artırma yoluyla yapılacak SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE,

2- Satış bedelinin tapu kaydındaki payları oranında taraflara paylaştırılmasına,

3- Satış bedelinden (binde 11,38) oranında nisbi harç alınmasına,

4- Davacı tarafından yapılan‭ dosya masrafı 8,50 TL, 7 adet e-tebligat reddiyatı 90,00 TL, 4 adet KEP reddiyatı 7,50 TL, 19 adet tebligat reddiyatı 2.038,00 TL, başka birime reddiyat 3.610,00 TL, ATGV keşif araç ücreti 1.200,00 TL, bilirkişi reddiyatı 4.200,00 TL, Basın İlan Kuruma ilan ücreti 13.104,00 TL, keşif harcı 4.361,50 TL olmak üzere toplam 28.619,50 TL Yargılama giderinin hissedarların hisseleri nispetinde alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

5- Davacının kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 40.000,00 TL vekalet ücretinin hissedarların hisseleri nispetinde alınarak davacıya verilmesine, davacının hissesine isabet eden kısmın üzerinde bırakılmasına,

6- Davalı Yahşihan Belediyesi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 40.000,00 TL vekalet ücretinin hissedarların hisseleri nispetinde alınarak davalıya verilmesine, davalının hissesine isabet eden kısmı üzerinde bırakılmasına

Dair, davalı vekilinin yüzünde, 6100 sayılı HMK'nun 341 ve 345. maddeleri uyarınca, kararın tebliğinden itibaren iki hafta süre içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi.06/02/2026

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 30/03/2026