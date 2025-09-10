T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRIKKALE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/34 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, Merkez Mahalle, Kızılçay Mevkii, 664 Ada, 1 Parsel: Vasfı arsadır. Taşınmazın büyüklüğü 3193,00 m2'dir. İl merkezine 2,0 km, ilçe merkezine 2,0 km uzaklıkta olup 10-15 katlı yüksek konutların ağırlıklı bulunduğu bir konumdadır. Podium AVM, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi gibi yerlere çok yakındır. Kırşehir-Kırıkkale karayolu ile arasında sadece bir yan yol bulunmaktadır. Parsel bu yan yoldan 2-3 metre daha yüksektir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. İmar Durumu; İmar parselidir. E.: 2,50 ticari + konut planında, hmax:45.50'dir. Üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat yoktur.

Adresi: Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Merkez Mahallesi 664 Ada 1 Parsel

Yüzölçümü: 3.193,00 m2 - İmar Durumu: Yukarıda açıklanmıştır. - Kıymeti : 59.070.500,00 TL

KDV Oranı: %10 - Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/04/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 06/05/2026 - 10:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 28/05/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 04/06/2026 - 10:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.