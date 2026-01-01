T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2025/875 Esas

Davacılar, GÖKHAN BOZBIYIK, İLYAS BOZBIYIK, MAVİ ASLAN, YASEMİN SIRAKAYA ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Kırıkkale ili, Keskin ilçesi, Karafakılı mah/köy nüfusuna kayıtlı bulunan Rüştü ve Döndü'den olma, 01/03/1977 doğumlu, 56521281886T.C kimlik numaralı İlhan Bozbıyık'ın sağ ya da ölü olup olmadığı, ölü ise nerede, hangi tarihte öldüğü, sağ ise yaşadığı yer ve adresi hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayını tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sahip oldukları bilgi ve malumatlarını, Kırıkkale 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/875 Esas sayılı dosyasına bildirmesi, aksi halde İLHAN BOZBIYIK hakkında gaiplik kararı verileceği hususu 4721 sayılı TMK'nın 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.