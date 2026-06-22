T.C. KIRIKKALE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KIRIKKALE2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN

Dosya No: 2026/16 Ort. Gid. Satış

Mahkeme kararının icrası kapsamında satışına karar verilen Kırıkkale ili Merkez ilçesi Hüseyin Kahya 2. Kısım Mahallesi 1090 ada 8 parsel sayılı taşınmazda hissedar olan 30187760282 T.C. Kimlik Numaralı Lütfi CANYURT'a bilirkişi raporunun tebliği için Batum Başkonsolosluğuna müzekkere yazıldığı, şahsın adresine ulaşılamaması ve adresinin tespit edilememesi nedeniyle Batum Başkonsolosluğu ve yurt içi kolluk birimlerine adres araştırması müzekkeresi yazıldığı, gelen yazı cevaplarının olumsuz olması nedeniyle satışı yapılacak olan taşınmaza dair bilirkişi raporunun gazete aracılığıyla ilan edilmesi gerekmiştir. "Kıymet takdirinin tebliğ edildiği ilgililer, raporun tebliğinden itibaren 7 gün içinde raporu düzenleten Gayrimenkul Satış Memurluğunun bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesine itirazda bulunabilirler. İtiraz tarihinden itibaren 7 gün içinde gerekli masraf ve ücretin mahkeme veznesine yatırılması halinde yeniden bilirkişi incelemesi yaptırabilir. Aksi halde başka bir işleme gerek olmaksızın şikayetin kesin olarak reddedildiği hususu ihtar olunur" şerhi ile işbu ilanın gazetede ilan edildiği tarihten itibaren, yukarıda adı geçen hissedara tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.