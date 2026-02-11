Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma 11.02.2026 00:01:00

T.C. KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmazlar ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan Karayolları Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma (Bedel Tesbiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır. Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Kırıkkale Ziraat Bankası Kurtuluş Şubesine yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazlarla ilgili, aşağıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyalarına itirazı olanların mahkememize müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilanen duyurulur. 23/01/2026

ESAS NO

İL

İLÇE

KÖY/MAH.

ADA

PARSEL

2026/19

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

391

105 

2026/20

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

407

19 

2026/21

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

395

2 

2026/22

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

391

97 

2026/23

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

406

4 

2026/24

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

394

15 

2026/25

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

407

17 

2026/26

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

405

13 

2026/27

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

391

111 

2026/28

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

407

25 

2026/28

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

425

65 

2026/29

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

391

95 

2026/30

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

391

119 

2026/31

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

391

123 

2026/31

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

382

18 

2026/32

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

391

115-117

2026/33

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

391

109 

2026/34

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

407

32 

2026/35

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

394

17 

2026/36

KIRIKKALE

BALIŞEYH

BALIŞEYH

391

103 
