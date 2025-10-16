T.C.KIRKLARELİ 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/414 KARAR NO: 2025/95

Mahkememizin 10/04/2025 gün 2022/414 Esas 2025/95 Karar sayılı kararı ile;

HÜKÜM:

1- Sanık Serkan KİLİÇ'in üzerine atılı "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan açılan kamu davasında, sanığın sabit olan eyleminden dolayı, eylemine uyan, 5237 Sayılı TCK'nın158/1-f.maddesi uyarınca ve aynı yasanın 61. maddesinde belirtilen; suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik ile 5237 Sayılı TCK'nın158/1-son cümle.maddesi gözönünde bulundurularak, takdiren 4 YIL HAPİS VE 150 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Sanığın aşamalarda olumsuz bir hal ve tavrına rastlanılmaması nazara alınarak verilen cezada TCK'nın 62/1 maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 3 YIL 4 AY HAPİS VE 125 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanığın cezasında başkaca artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA,

4- Sanığa doğrudan verilen 125 GÜN ADLİ PARA CEZASININ sanığın tespit edilen sosyal ve ekonomik durumu gözönüne alınarak 5237 sayılı TCK'nın 7499 sayılı yasa ile değişmeden önceki ve lehine olan haliyle 52/2 Maddesi uyarınca günlüğü takdiren 20 TL den 2.500,00 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİNE,

5- Verilen adli para cezasının 5237 sayılı yasanın 52/4 maddesi gereğince birer aylık eşit aralıklarla ödenmek üzere toplam 5 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve hakkında 5275 sayılı yasanın 106/3 maddesinin uygulanacağının (5275 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106/3.maddesinde 28/06/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6545 sayılı Kanunun 81.maddesiyle yapılan değişikle "Hükümlü tebliğ olunan ödeme emri üzerine belli süre içinde adli para cezasını ödemezse Cumhuriyet Savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilir. Günlük çalışma süresi, en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir. Hükümlünün hakkında hazırlanan programa ve denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamda uyarı ve önerilerine uymaması halinde, çalıştığı günler hapis cezasından mahsup edilerek kalan kısmın tamamı açık ceza infaz kurumunda yerine getirilir") İHTARININ YAPILMASINA, (ihtaratın gerekçeli kararın tebliği ile yapılmasına)

6- Sanığın neticeten 3 YIL 4 AY HAPİS VE 2.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

7- Sanığın kasten işlemiş olduğu suçun yasal sonucu olarak; Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarih ve 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı gözetilerek TCK.nın 53/1. maddesinde tahdidi olarak sayılan hak ve yetkilerden 5237 sayılı TCK.nın 53/1-a,b,d,e maddesinde sayılan hak ve yetkiler ile "c" fıkrasında sayılan hak ve yetkilerden kendi altsoyu dışında kalan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/2. maddesi gereğince cezanın infazının tamamlanması anına kadar, 5237 sayılı TCK.nın 53/1-c fıkrasındaki hak ve yetkilerden kendi altsoyu olan kişiler ile ilgili hak ve yetkinin kullanılmasından TCK.nın 53/3-1. cümlesi gereğince bu hak veya yetkilerin denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infaz edildiği ana kadar veya koşullu salıverilmesine karar verildiği ana kadar YOKSUN BIRAKILMASINA

8- Sanığın adli sicil kaydında yer alan Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/267 Esas - 2019/422 Karar sayılı ilamı ile nitelikli hırsızlık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiği, bu kararın 19/02/2020 tarihinde kesinleşmesinden sonra sanığın tekerrür süresi içerisinde tekrar suç işlediği anlaşılmakla, sanık hakkında TCK'nın 58. maddesi gereğince tekerrür hükümleri uygulanarak cezasının MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE, CEZANIN İNFAZINDAN SONRA BAŞLAMAK ÜZERE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA

9- Sanığın adli sicil kaydında yer alan ve açıklanması geri bırakılan Karşıyaka 2. Ağır CEza Mahkemesinin 2017/107 Esas - 2019/346 Karar sayılı kararının denetim süresi içerisinde yargılama konusu suçu işlediği anlaşılmakla Mahkememiz kararının kesinleşmesini müteakip CMK'nın 231/11 maddesi anlamında hükmün açıklanıp açıklanmayacağı yolunda gereğinin takdir ve ifası için Mahkemesine ihbarda bulunulmasına

10- Sanık hakkında hükmolunan netice ceza miktarı, sanık tarafından zararın giderilmemiş olması nazara alınarak 5271 sayılı CMK'nın 231/5-6 maddelerinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu ile 5237 sayılı TCK'nın 50,51 maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına

11- Karar kesinleştiğinde; 5320 sayılı yasanın 16/1 maddesi uyarınca kararın onaylı bir örneğinin soruşturmayı yapan ve soruşturmada görev alan adli kolluk birimlerine gönderilmesine,

12- Kanun yoluna başvuru süresinin gerekçeli kararın tebliği tarihi ile başlaması ve Yargıtay 17. Ceza Dairesi Başkanlığının 21/04/2016 tarih, 2015/13951 Esas, 2016/5916 Karar; Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 13.02.2024 tarih ve 2022/4966 Esas - 2024/1781 Karar ve Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 31.10.2017 tarih 2015/28155 Esas - 2017/8505 Karar sayılı ilamlarında da belirtildiği üzere yargılama giderlerinin kazanılmış hak teşkil etmemesi nazara alınarak gerekçeli kararda belirtilecek olan yargılama giderleri ile bu dava için hüküm kesinleşinceye kadar suçüstü ödeneğinden yapılacak yargılama gideri toplamının sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına (5271 Sayılı CMK’nun 324/4. maddesi gereğince Devlete ait yargılama giderlerinin 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 106. maddesindeki terkin edilmesi gereken tutardan az olması halinde kamu üzerinde bırakılmasına)

Dair; 5271 sayılı CMK'nın 273.maddesi gereğince Mahkememiz gerekçeli kararının tebliği tarihinden itibaren 2 HAFTA içerisinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye dilekçe vermek veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanı zapta geçirtmek suretiyle ya da cezaevi vasıtasıyla Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (kanun yoluna başvurulmadığı takdirde karar kesinleşecektir), C. Savcısının huzurunda isteme UYGUN Olarak, sanığın ve katılanın yokluğunda oybirliği ile karar verildiği,

Mahkememiz gerekçeli kararının sanık Serkan KİLİÇ'a bütün aramalara rağmen bulunup tebliğ olunamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29.maddeleri gereğince sanık Serkan KİLİÇ (Zeki ve Sebihe oğlu, 03/09/1999 doğumlu)'ın yokluğunda verilen gerekçeli kararının tüm yurtta yayın yapan ulusal gazete ve genel internet haber sitesinde yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.10/10/2025