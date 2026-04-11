T.C. KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KIRKLARELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/561 KARAR NO: 2024/40

DAVALI: BEDRİYE FİDAN: Orta Mah. Güzel Köy Sk. No: 14-İç Kapı No: 1 Pendik/İSTANBUL

HÜKÜM:

Davacı T.C KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalılardan Bedriye Fidan'ın Mahkememizce dosyada mevcut belirtilen adresine gerekçeli karar ile istinaf başvuru dilekçesini içerir davetiye çıkarılmış olup, adresinizde tanınmadığınızdan bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından; Mahkememize ait 25/01/2024 tarihli kararı gereğince; Davanın Kabulüne, Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Karahıdır Mahallesi, 659 Ada 76 Parsel sayılı taşınmazın, kamulaştırması talep edilen 810,08 m2 alanının toplam Kamulaştırma Bedelinin 108.834,25 TL olduğunun tespitine, Anayasa mahkemesinin 05/04/2023 tarihli 2022/83 Esas - 2023/69 Karar sayılı 01/08/2023 resmi gazete tarihli iptal kararı sonucunda, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine 6459 sayılı kanunun 6. Maddesi ile eklenen 9. Fıkranın iptaline karar verildiğinden; kamulaştırma bedeli olarak mahkememizce tespit edilen 108.834,25 TL’nin tamamına dava tarihi olan23/12/2022 tarihinden karar tarihi olan 25/01/2024 tarihine kadar geçen süre için kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanmasına karar verildiği;

Mahkememiz iş bu kararının davacı vekili Av. Aslı Işıkgör Tiraki tarafından da 29/08/2025 tarihli dilekçesi ile de istinaf edilmekle;

Gerekçeli karar ile istinaf dilekçesinin tebliği olup; iş bu tebliği aldığınız tarihten itibaren gerekçeli karara karşı 2 haftalık süre içerisinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceğiniz, ayrıca davacı vekili tarafından sunulan istinaf dilekçesine karşı 2 haftalık süre içerisinde de cevap verebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.