T.C. KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)'ne yöneltileceği,
-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Ziraat Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR
|
Esas No
|
İl/İlçe
|
Köy/Ada/Parsel
|
Taşınmazın Toplam Yüzölçümü
|
Kamulaştırılması istenen alanı
|
Malik
|
2025/342
|
Kırklareli İli Kofçaz İlçesi
|
Terzidere Köyü, 101 ada 854 parsel
|
6.102,50m²
|
251,46m² daimi irtifak hakkı
|
Ersin MALİK
|
2025/343
|
Kırklareli İli Kofçaz İlçesi
|
Terzidere Köyü, 101 ada 101 parsel
|
13.673,39m²
|
1.949,58m² daimi irtifak hakkı ve 10,58m² pilon yeri
|
Ersin MALİK
|
2025/344
|
Kırklareli İli Kofçaz İlçesi
|
Terzidere Köyü, 101 ada 420 parsel
|
16.107,61m²
|
997,82m² daimi irtifak hakkı ve 5,29m² pilon yeri
|
Güllüzar ATKOŞAN
Ali DENİZ
Mehmet DENİZ
Hüseyin DENİZ
Ahmet DENİZ
Abdullah DENİZ
Gülten DENİZ
|
2025/345
|
Kırklareli İli Kofçaz İlçesi
|
Terzidere Köyü, 101 ada 466parsel
|
4.459,16m²
|
489,17m² daimi irtifak hakkı
|
Volkan SAKAR
|
2025/346
|
Kırklareli İli Kofçaz İlçesi
|
Terzidere Köyü, 101 ada 1186parsel
|
323,07m²
|
101,58m² daimi irtifak hakkı
|
Volkan SAKAR
|
2025/347
|
Kırklareli İli Kofçaz İlçesi
|
Terzidere Köyü, 101 ada 426parsel
|
67.910,61m²
|
4.871,17m² daimi irtifak hakkı ve 22,63m² pilon yeri
|
Ersin MALİK
|
2025/348
|
Kırklareli İli Kofçaz İlçesi
|
Terzidere Köyü, 101 ada 1254parsel
|
14.057,98m²
|
768,53m² daimi irtifak hakkı ve 3,65m² pilon yeri
|
Hüseyin Ali ZORLU
Necat ZORLU
Duranca DAVULCU
Erkan Tezel ZORLU
|
2025/349
|
Kırklareli İli Kofçaz İlçesi
|
Terzidere Köyü, 101 ada 1185 parsel
|
1.089,04m²
|
468,12m² daimi irtifak hakkı ve 5,29m² pilon yeri
|
Harun YENİBAYRAK