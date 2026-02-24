Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 24.02.2026 00:01:00

T.C. KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından 4650 Sayılı Kanunla değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesine göre Mahkememizebedel tespiti ve tescili davası açılmakla; -Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,-Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ)'ne yöneltileceği,

-30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağının Mahkemeye bildirilmesi gerektiği, aksi takdirde Mahkemece bedelin T.C Ziraat Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacağı;

- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR

Esas No

İl/İlçe

Köy/Ada/Parsel

Taşınmazın Toplam Yüzölçümü

Kamulaştırılması istenen alanı

Malik

2025/342

Kırklareli İli Kofçaz İlçesi

Terzidere Köyü, 101 ada 854 parsel

6.102,50m²

251,46m² daimi irtifak hakkı

Ersin MALİK

2025/343

Kırklareli İli Kofçaz İlçesi

Terzidere Köyü, 101 ada 101 parsel

13.673,39m²

1.949,58m² daimi irtifak hakkı ve 10,58m² pilon yeri

Ersin MALİK

2025/344

Kırklareli İli Kofçaz İlçesi

Terzidere Köyü, 101 ada 420 parsel

16.107,61m²

997,82m² daimi irtifak hakkı ve 5,29m² pilon yeri

Güllüzar ATKOŞAN

Ali DENİZ 

Mehmet DENİZ

Hüseyin DENİZ

Ahmet DENİZ

Abdullah DENİZ

Gülten DENİZ

2025/345

Kırklareli İli Kofçaz İlçesi

Terzidere Köyü, 101 ada 466parsel

4.459,16m²

489,17m² daimi irtifak hakkı

Volkan SAKAR

2025/346

Kırklareli İli Kofçaz İlçesi

Terzidere Köyü, 101 ada 1186parsel

323,07m²

101,58m² daimi irtifak hakkı

Volkan SAKAR

2025/347

Kırklareli İli Kofçaz İlçesi

Terzidere Köyü, 101 ada 426parsel

67.910,61m²

4.871,17m² daimi irtifak hakkı ve 22,63m² pilon yeri

Ersin MALİK

2025/348

Kırklareli İli Kofçaz İlçesi

Terzidere Köyü, 101 ada 1254parsel

14.057,98m²

768,53m² daimi irtifak hakkı ve 3,65m² pilon yeri

Hüseyin Ali ZORLU

Necat ZORLU 

Duranca DAVULCU

Erkan Tezel ZORLU

2025/349

Kırklareli İli Kofçaz İlçesi

Terzidere Köyü, 101 ada 1185 parsel

1.089,04m²

468,12m² daimi irtifak hakkı ve 5,29m² pilon yeri

Harun YENİBAYRAK
