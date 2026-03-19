T.C. KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/326

DAVALI : ÖMER TEMİZ - (T.C.51406.....52)

Davacı Adalet Bakanlığı tarafından açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı vekili tarafından mahkememize sunulan dava dilekçesinde; Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/425 E. sayılı dosyasında Kırklareli Adli Emanetin 2015/124 sırasında kayıtlı 1 adet reşat altının sahibi Emine Yürükler'e iadesine karar verildiği, Kırklareli Adli Emanet Memurluğunda yapılan denetimler sonucunda söz konusu emanetin kayıp olduğunun tespit edilmesi nedeniyle emanetin şahsa iadesinin yapılamadığı, dava konusu kayıp emanet bedelinin Hazineden karşılanması ile oluşan kamu zararından müvekkili idarece ödenen 7.500,00TL'nin rızaen ödeme yapmayan davalılar Ömer Temiz'den 2.500,00TL, Osman Bekmezci'den 2.500,00TL ve Mustafa Kapıcı'dan 2.500,00TL olmak üzere 07/04/2025 ödeme tarihindenitibaren işleyecek yasal faizleri ile birlikte davalılardan rücuen tahsili talep edilmiş,

Mahkememizce davalı (T.C.51406.....52) Ömer TEMİZ'e dava dilekçesinin tebliğine ilişkin tebligatın bila ikmal iade edilmesi, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar adresinin tespit edilmediğinden dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 2 haftalık süre içerisinde davaya cevap verebileceği, süresi içinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususutebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.