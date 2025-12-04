T.C. KIRKLARELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KIRKLARELİ 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Aşağıda maliki, bulunduğu yer ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazın aşağıda belirtilen m2 miktarındaki 154 kV Hamitabat-Kırklareli DGKÇS Enerji Nakil Hattı içerisinde kaldığından; 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına karar verilmekle, Dava dilekçesi kamulaştırma evrakı ve bu tensip zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde davalı tarafından idari yargıda iptal davası veya adli yargıda da maddi hatalara karşı düzeltme davası hakkı bulunduğuna, Açılacak davalarda davacının taşınmaz malikleri olacağı husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltileceği, İdari Yargıya 14. Maddeye göre süre içerisinde dava açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılacaktır. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza Vakıf Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 21/01/2026 tarihi olduğu ilan olunur. 24.11.2025