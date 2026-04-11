T.C. KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.15004184-2023/361- Ceza Dava Dosyası

Mahkememizin 2023/361 Esas - 2025/661 Karar sayılı ilamı ile tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmiştir.

Karara karşı katılan Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vekili tarafından istinaf yoluna başvurularak karar istinaf edilmiştir.

Kararın ve istinaf başvurusunun sanıklar Mudhafar İbrahim Youns Khasman ve Ali Noooruldeen Mohammed Muhajır'e tebliği için yapılan araştırmada Irak uyruklu sanıklar ALI NOORULDEEN MOHAMMED MUHAJIR ile MUDHAFAR IBRAHIM YOUNS KHASMAN'ın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) nezdinde İSTİNAF edebileceği ilanen tebliğ olunur.