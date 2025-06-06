T.C.

KIRŞEHİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1975 Esas

DAVALI : PELİN DOĞAN (TC NO:58xxxxxxx00)

ŞAHİN DOĞAN (TC No:58xxxxxxx10)

Davacı tarafından dava konusu Kırşehir İli Merkez İlçesi Kayabaşı Mahallesi 5278 ada 17 parsel sayılı taşınmazlar için Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası açılmış olup, davanın duruşması 03/07/2025 günü saat 09:50'ye bırakılmıştır. Ancak Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresinize ulaşılamadığı, adres tespitinizin yapılamadığı, anlaşıldığından tarafınıza ''ilan tarihinden 2 hafta içerisinde cevap vermesi, varsa bu süre içerisinde ilk itirazları sunması, cevap vermesi çok zor yahut imkansız olduğu takdirde yine 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurması halinde bir defaya mahsus olmak ve 2 haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebileceği , cevap vermediği takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceği ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağı'' hususu 7201 Sayılı TK 28.ve devamı uyarınca ilanen tebliğ olunur. 28/05/2025